الداخلية تصدر توجيهات جديدة بهدف سعودة " سيارات الأجرة " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية، توجيهات جديدة بالسماح للموظفين المدنيين بالعمل في نقل الركاب بسياراتهم الخاصة عبر التطبيقات الذكية خارج أوقات الدوام الرسمي بغرض سعودة نشاط سيارات الأجرة.

وأوضحت الوزارة، أن هيئة النقل العام بالتنسيق مع الأمن العام ممثلةً في الإدارة العامة للمرور والجهات المختصة الأخرى، ستقوم بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب التحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت الوزارة أنه سيتم قصر نشاط نقل الركاب عبر تلك التطبيقات على السعوديين فقط، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل على التحقق من ذلك واتخاذ ما يلزم بشأنه.