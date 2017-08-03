الداخلية تصدر توجيهات جديدة بهدف سعودة " سيارات الأجرة " - صحيفة صدى الالكترونية

الداخلية تصدر توجيهات جديدة بهدف سعودة ” سيارات الأجرة “
أصدرت وزارة الداخلية، توجيهات جديدة بالسماح للموظفين المدنيين بالعمل في نقل الركاب بسياراتهم الخاصة عبر التطبيقات الذكية خارج أوقات الدوام الرسمي بغرض سعودة نشاط سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، أن هيئة النقل العام بالتنسيق مع الأمن العام ممثلةً في الإدارة العامة للمرور والجهات المختصة الأخرى، ستقوم بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب التحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأكدت الوزارة أنه سيتم قصر نشاط نقل الركاب عبر تلك التطبيقات على السعوديين فقط، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل على التحقق من ذلك واتخاذ ما يلزم بشأنه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11912 ] نشر منذ 4 ساعات
فكره ممتازه والمفروض هذه من زمان وخصوصا ان الكثير من الموظفين محتاجين لرفع دخلهم المادي
ابو خالد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز جدا
بس اغلب الشعب شغال كذا من قبل
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 4 ساعات
شي طيب ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 3 ساعات
نتمنى وجود مايشبه المعهد الصغير لإعطاء دورة للعاملين في هذا المجال لمدة اسبوع بداية من التعامل مع الزبون واحترام والأدب مع النساء ويكون كذلك مع شخص اجنبي لنقل صورة مميزة عن اهل المملكة والاساليب المرورية والأمنية ومنع التدخين نهائيا ويكون هناك تنفيذ فوري لأي مشكلة وتكون السيارات نظيفة جدا
مغرد[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 ساعات
صباح الخير ابو عمار كيفك هههههههههههههههههههههههههههههههه
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ياحكومة على القرار الطيب – ولتأكيد القرار: 99% من الاجانب الموظفين في سيارات الاجرة شئ طبيعي بأن له راتب غير الدخل الاضافي اليومي لان اغلب الشركات تريد 160 ريال يومي ومادون ذالك للسائق يعني لو حسبنا كم دخل سائق التكسي في الشهر ومهما كان المبلغ ((( انظر ))) كم يساوي في بلدة – ولكن وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نظر طيبة لمتخذي القرار.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9750 ] نشر منذ 51 دقيقة
فكره حلوه اتمنى تطبق على الجميع
ابو لما[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 19 دقيقة
الفكره اساسا مطبقه وشركات كريم واوبر تقبل الموظف المدني من زمان…مرحبامبو