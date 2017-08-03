أياكس الهولندي يودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

تأهل فريق سيلتيك الاسكتلندي، أمس الأربعاء، إلى الدور المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي ودّع فيه أياكس أمستردام الهولندي فعاليات البطولة مبكرًا.

وتغلب سيلتيك على مضيفه روزنبورغ النرويجي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي الثالث للبطولة القارية.

وجاء هدف الفوز والتأهل عن طريق جيمس فورست في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، منتزعا بطاقة التأهل بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي.

وفي مباراة ثانية، تعادل أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه نيس الفرنسي بهدفين لكل منهما.

سجل ثنائية أياكس، دوني فان دي بيك والكولومبي دافينسون سانشيز مينا في الدقيقتين 26 و57، بينما جاءت ثنائية نيس عن طريق ارنو سوكيت وفينسينت مارشيل في الدقيقتين الثالثة و79.

وودّع أياكس فعاليات البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما في فرنسا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.