⁠⁠⁠⁠⁠وعكة المضيفة تؤخر إقلاع طائرة الطائف من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

تأخرت طائرة ” النيل للطيران ” المتجهة، أمس الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي بمصر إلى مدينة الطائف، ساعتين لإصابة إحدى مضيفاتها بوعكة صحية مفاجئة حيث تم نقلها للمستشفى وإستدعاء مضيفة بديلة .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: ” أثناء إستعداد قائد رحلة طيران النيل رقم 101 للإقلاع إلى الطائف فوجىء بإصابة المضيفة ” ي . ط ” 34 عاما بوعكة صحية مفاجئة وتم إستدعاء طبيب الحجر الصحي حيث أوصى بسرعة نقلها للمستشفى وتم إنزال ركاب الطائرة وعددهم 140 راكبا إلى صالة الترانزيت وإستدعاء مضيفة بديلة واستأنفت الطائرة رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالى ساعتين “.