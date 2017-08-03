بالفيديو.. أخصائي علاج طبيعي يصف جلسة علاج شعبي بـ " الدجل " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر أخصائي علاج طبيعي، من بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض باسم العلاج الشعبي، موضحا أنها قد تؤدي للإصابة بالشلل وتسبب مضاعفات للمرضى.

ونشر الأخصائي ويدعى عثمان القصبي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لمعالج شعبي وهو يعالج شخصاً من آلام في الظهر، واصفاً ما يقوم به المعالج الشعبي ” دجلاً وممارسات خاطئة “، وأنها قد تصيب بعض المرضى بالشلل، مطالباً بمحاسبته ومراقبة مثل هذه الممارسات التي تستغل المرضى.