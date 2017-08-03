بالفيديو.. أخصائي علاج طبيعي يصف جلسة علاج شعبي بـ " الدجل " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أخصائي علاج طبيعي يصف جلسة علاج شعبي بـ ” الدجل “
حذر أخصائي علاج طبيعي، من بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض باسم العلاج الشعبي، موضحا أنها قد تؤدي للإصابة بالشلل وتسبب مضاعفات للمرضى.
ونشر الأخصائي ويدعى عثمان القصبي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لمعالج شعبي وهو يعالج شخصاً من آلام في الظهر، واصفاً ما يقوم به المعالج الشعبي ” دجلاً وممارسات خاطئة “، وأنها قد تصيب بعض المرضى بالشلل، مطالباً بمحاسبته ومراقبة مثل هذه الممارسات التي تستغل المرضى.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله صدق اعرف واحد صار له مشكله بسبب هالسوالف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11912 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير
مغرد[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
مو دجل طريقه معروفه من زمان وكثير يسوومنها بدون ما يروحون لا احد بالبيت اى واحد بسويها اهم شى ما يكون عند الشخص عمليات
alfahd42[ عدد التعليقات: 9721 ] نشر منذ 28 دقيقة
المريض مثل الغريق يبحث عن قشه تحملة الله يشفي كل مريض واللوم كله على وزارة الصحه يجب ان تكون قادرة على جلب افضل الدكاترة وتسليم الامر لهم بعد الله