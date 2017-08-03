الأولمبية السعودية تعتمد آلية الشكاوى والتظلمات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اعتمدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أمس الأربعاء، القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات في اللجنة، وآلية تقديم الشكوى ضد الاتحادات الرياضية .

وأوضحت اللجنة أن إدارة الشؤون القانونية والمرتبطة بالرئيس التنفيذي مباشرة هي الجهة المخولة باستقبال الشكاوى أو التظلمات، شريطة تعبئة المشتكي أو المتظلم النموذج المعتمد، مع إعطائها الحق في طلب أية إيضاحات واستفسارات حول الشكوى على أن يكون الرد من قبل المشتكي كتابيا، كما يحق للإدارة القانونية مخاطبة أي إدارة في اللجنة أو الهيئة العامة للرياضة أو الاتحادات الرياضية، ومن ثم التواصل مع المشتكي أو المتظلم، وإبلاغه بنتائج شكواه.

وأبانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن آلية الشكوى تبدأ بتقدم الشاكي بشكواه إلى الاتحاد المعني للعبة، على أن يتم النظر فيها وإصدار القرار بشأنها خلال 15 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى، على أن يكون الاستئناف من قبل الشاكي في لجنة الاستئناف في الاتحاد المعني “إن وجدت”، وفي حال عدم القبول بقرار لجنة الاستئناف فيحق للشاكي الطعن في القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقا لنظامه وقواعده الإجرائية، وذلك خلال مدة أقصاها 21 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، أما في حال كانت الشكوى المقدمة ضد الاتحادات لا تتعلق بالجوانب الفنية للعبة، فإنه يتم الرد من قبل الاتحاد المعني خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال عدم الرد فللشاكي الحق في التقدم بشكواه إلى اللجنة الأولمبية لمعالجتها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة .

كما منحت القواعد التي تم اعتمادها،الحق للإدارة القانونية في استقبال الشكاوى والتظلمات على اللجنة الأولمبية العربية السعودية، حيث تقوم بإحالة الشكوى للإدارة المختصة للتحقق من الشكوى، على أن يتم إعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات، ومن ثم تقييمها من قبل الإدارة القانونية وتحليل نتائجها وفق الأنظمة والتعليمات قبل عرضها على الرئيس التنفيذي للجنة.