أمريكا: سنحاسب إيران على " تحديها " لمجلس الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، أمس الأربعاء، أن واشنطن ” ستبقي يقظة لضمان إخضاع إيران للمساءلة عن إطلاق مركبة فضائية قادرة على حمل صاروخ باليستي، وتجاهلها لقرار مجلس الأمن 2231 “.

وقالت هيلي في بيان، إن ” العالم لن يسمح لإيران بأن تتصرف في تحدٍ لمجلس الأمن، وقراراته وسوف تبقي الولايات المتحدة يقظة لضمان إخضاع إيران للمساءلة عن مثل هذا السلوك “.

وأشارت هيلي إلى أن ” المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في توجيه رسالة إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدينون فيها تجاهل إيران لقرار مجلس الامن رقم 2231 “.

وتابعت: ” أصدقاؤنا وحلفاؤنا في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا انضموا إلينا في إدانة الاعمال التهديدية المدمرة التي تقوم بها ايران. ويتعين على العالم ألا يسمح لإيران بأن تتصرف في تحدٍ لمجلس الأمن وقراراته “.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني نجاح اختبار مركبة “سيمورغ فينيكس” القادرة على حمل قمر صناعي يزن 250 كيلو جرامًا، في مدار يبعد 500 كيلو متر، أي ما يعادل 311 ميلًا عن كوكب الأرض.