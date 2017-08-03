حفتر يأمر بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

حفتر يأمر بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية
أمر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي خليفة حفتر، أمس الأربعاء، قواته بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية لبلاده دون ترخيصه.
جاء ذلك على خلفية مصادقة البرلمان الايطالي، على إرسال قطع بحرية ضمن بعثة عسكرية طلبتها حكومة الوفاق الليبية، لمساعدة خفر السواحل التابع لها.
وردا على ذلك، قالت الصفحة الرسمية لقوات حفتر، على موقع ” فيسبوك “، إن حفتر، أصدر أوامره للقواعد البحرية في مدن: طبرق وبنغازي، راس لانوف، طرابلس بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذن منه.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 4 ساعات
ياحفتر انت والوفاق اتفقوا لمصلحة البلد اللي راح فيها هو وشعبه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 56 دقيقة
وهل يعقل ياحفتر ان تتصدى لقوى الاسطول البحرى الايطالى وتغرق سفنة مباغتة من القوات التابعة لك انها ستكون كارثة عليك وعلى قواتك وسوف يتم اعلان الحرب عليك بالحال من أيطاليا و الناتو معا
alfahd42[ عدد التعليقات: 9750 ] نشر منذ 49 دقيقة
معارك خفيه الله اعلم من المستفيد منها الله يعين المسلمين على اوضاعهم ويستر احوالهم