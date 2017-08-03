حفتر يأمر بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أمر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي خليفة حفتر، أمس الأربعاء، قواته بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية لبلاده دون ترخيصه.

جاء ذلك على خلفية مصادقة البرلمان الايطالي، على إرسال قطع بحرية ضمن بعثة عسكرية طلبتها حكومة الوفاق الليبية، لمساعدة خفر السواحل التابع لها.

وردا على ذلك، قالت الصفحة الرسمية لقوات حفتر، على موقع ” فيسبوك “، إن حفتر، أصدر أوامره للقواعد البحرية في مدن: طبرق وبنغازي، راس لانوف، طرابلس بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذن منه.