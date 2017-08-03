بالفيديو.. الصفاقسي التونسي يتغلب على الشباب بثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حسم الصفاقسي التونسي المنافسة في المجموعة الثانية أمام نظيره الشباب في سباق الوصول إلى النهائي، بعد فوزه فِي المباراة الثانية على حساب الشباب 2- صفر، ويكفيه التعادل في المباراة الأخيرة مساء الجمعة أمام الوطني، للوصول رسمياً إلى المباراة النهائية في ختام الدورة.

لم يظهر الشباب بمستوى جيد أمام نظيره الصفاقسي، الذي سيطر على مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى الشباب كثيراً وكان أكثر انسجاماً وتنظيماً من نظيره الشباب، وتمكن مهاجم الصفاقسي حسام بن علي من تسجيل الهدف الأول “26”، من هجمة مرتدة وسريعة، وساهم بطء دفاع الشباب وصعوبة بناء العمل الهجومي في خروجه خاسراً في هذا الشوط، على الرغم من دخول الفريق بعناصره الأساسية، وخوضه المواجهة الأولى التي تجاوز خلالها الوطني 4-2، إلا أن العشوائية طغت على أداء الفريق حتى نهاية هذا الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني اتضح اعتماد الصفاقسي، على التراجع وإغلاق المنافذ الخلفية أمام الشباب بغية الحفاظ على التقدم في شوط المباراة الأول، وحاول الشباب تنظيم صفوفه، والتقدم كثيراً داخل مناطق الصفاقسي، لتعديل النتيجة إلا أن مصيدة التسلل كانت بالمرصاد للمحاولات الشبابية، واستمرت دقائق المباراة بعد ذلك، دون أي خطورة تذكر، خصوصاً في ظل انخفاض المعدل اللياقي، لدى لاعبي الفريقين، وانحصر اللعب كثيراً في وسط الملعب، حتى تمكن الصفاقسي من حسم المواجهة بتسجيل هدف الثاني “85” عن طريق مهاجمه فراس الشواط لتنتهي المباراة بفوز الصفاقسي على الشباب 2-صفر .