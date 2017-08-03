ترامب يعلن عن خطوات لتخفيض الهجرة القانونية لأمريكا إلى النصف - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، عن خطة في البيت الأبيض لتقليص عدد المهاجرين القادمين بشكل قانوني للولايات المتحدة إلى النصف مع تفضيل الوافدين الذين يتحدثون الإنجليزية.

وقال الرئيس ترامب في تصريح صحفي: ” عملية التقديم التنافسية هذه ستفضل المتقدمين الذين يستطيعون التحدث بالإنجليزية ويدعمون أنفسهم وأسرهم ماليا ويظهرون مهارات ستساهم في اقتصادنا “.

وأضاف الإصلاحات، ستساعد في ضمان استيعاب الوافدين الجدد لبلدنا الرائع ونجاحهم وتحقيق الحلم الأمريكي”

وبموجب القانون الجديد، ستعطي الولايات المتحدة أولوية للمهاجرين أصحاب المهارات العالية بإنشاء نظام قائم على الجدارة يشبه ذلك الذي تستخدمه كندا واستراليا.