بالفيديو والصور.. أمانة الرياض تضع مراوح ملطفة للجو بممرات المشاة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. أمانة الرياض تضع مراوح ملطفة للجو بممرات المشاة
وضعت أمانة منطقة الرياض، مراوح مزودة بنظام الضباب لتلطيف الأجواء، في عدد من ممرات المشاة حول الحدائق والساحات البلدية في العاصمة.
ووزعت أمانة المنطقة هذه المراوح في أماكن متفرقة من الممرات لتعزيز رياضة المشي، وتلطيف الأجواء ومساعدة محبي هذه الرياضة على ممارستها في هذا المناخ الحار.
بداية تنفيذمراوح مزودة بنظام الضباب لتلطيف الأجواء وتعزيز رياضة المشي في عدد من ممرات المشاةحول الحدائق والساحات البلدية#أمانة_منطقة_الرياض pic.twitter.com/674X3NVpm1
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 2, 2017
اترك تعليقاً