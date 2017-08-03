الأخضر الشاب يواجه ليبيا وديا استعدادا لتصفيات كأس آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، اليوم الخميس، نظيره الليبي في ثالث مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام حالياً في تونس ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا ، التي يستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة مطلع شهر نوفمبر المقبل في محافظة الخبر.

وخاض الأخضر لقاءين وديين يومي 27 و30 يوليو الماضي بالمعسكر أمام منتخب العراق، فاز في المباراة الأولى بنتيجة (4/2) وخسر الثانية بنتيجة (3/2).

وواصل الأخضر الشاب تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، بمران مسائي استعدادًا لمواجهة ليبيا، اشتمل على عدد من التدريبات اللياقية والتكتيكية والدفاعية.