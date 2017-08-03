القبض على " سفاح القطط " في مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، ألقت القبض على الشاب الشهير بـ” سفاح القطط “، الذي ظهر في مقطع فيديو يقتنص القطط في أحد أحياء جدة ويتباهى بفعلته.

وأكدت المصادر، أن القبض على سفاح القطط جاء استجابة لتوجيهات أمير مكة المكرمة خالد الفيصل بسرعة القبض عليه ومعاقبته على فعلته، موضحة أن شرطة جدة ستصدر بيان بخصوص ذلك خلال الساعات المقبلة.

وأشار المتحدث باسم الهيئة السعودية للحماية الفطرية أحمد البوق،، إلى العقوبة المنتظر تطبيقها بحق الشاب سفاح القطط، مؤكداً أنها تصل في حدها الأقصى إلى غرامة قدرها 400 ألف ريال لارتكابه جريمة العنف ضد الحيوانات

وأضاف البوق أن القطط المستأنسة تخضع لنظام الرفق بالحيوانات الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة وليست من اختصاص هيئة الحماية الفطرية، مضيفا أن مثل تلك الممارسات البشعة والمخالفة للقيم الإسلامية يجب أن تخضع لعقوبة التعزير بالإضافة إلى تطبيق النظام.