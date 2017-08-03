التجارة تتبع طريقة جديدة للتفاعل مع أصحاب البلاغات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن اتباع طريقة جديدة للتفاعل مع المُبلغين عن المخالفات من خلال التواصل مع أصحابها وإخطارهم بنتيجة البلاغات والإجراءات المُتخذة حيالها، وذلك ضمن تطوير نظام الرقابة الموحد الذي تتبعه الوزارة.

وبينت ردود المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، على عدد من المواطنين، اتباع الوزارة الأسلوب الجديد لتطوير خدمات نظام الرقابة وشفافيته؛ حيث اشتكى مواطن من عدم رد الوزارة على المُبلغ، ليرد عليه ” الحسين ” بالتأكيد على أن الرسالة التي تصل إلى المُبلغ من الوزارة توضح له نتيجة بلاغه والإجراء المُتخذ أيضاً.

فيما قدم أحد المواطنين الشكر إلى وزارة التجارة لتطبيقها الأسلوب الجديد بالرد على بلاغه، ناشراً الرسالة التي وصلت إليه وكان نصها: ” تم تنفيذ بلاغك وتم ضبط المخالفة وتحرير غرامة فورية “، قبل أن يرد عليه المتحدث باسم الوزارة ويشكره على حرصه وإبلاغه عن المخالفات.