مانشستر يونايتد يهزم سامبدوريا بهدفين استعدادًا لريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء، فوزًا على نظيره سامبدوريا الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة الودية، التي تأتي ضمن استعدادات الفريق لمواجهة ريال مدريد الإسباني في كأس السوبر الأوروبي.

بادر مانشستر يونايتد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرميني هنريك ميختاريان لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.

وتمكن سامبدوريا من تسجيل التعادل عن طريق البلجيكي دينيس برايت في الدقيقة 63، وأضاف الإسباني خوان ماتا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.