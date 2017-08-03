وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والجزائر ووجود رغبة مشتركة في وضع آلية لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أمس الأربعاء، بالقاهرة أن الجانبين عقدا جلسة مشاورات موسعة تطرقت إلى أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والرغبة المشتركة لتعزيزها ووضع أليات بخصوص ذلك، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأضاف إن المباحثات تناولت أيضا قضية الإرهاب وضرورة تعزيز التواصل على مستوى الأجهزة الاستخباراتية من أجل ضمان حماية أمن الشعب المصري والجزائري.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر، مشيرًا إلى الأجتماع الذي سيعقد قبل نهاية العام الجاري للجنة العليا للتعاون بين البلدين بالجزائر العاصمة.

وأضاف أن اتفاق الجانبين على إنشاء آلية بين وزيري داخلية البلدين ستسمح بالتنسيق سواء تعلق الأمر بالقضايا الأمنية أو تسهيل المرور للمواطنين الجزائريين والمصريين .