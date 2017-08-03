الأمر بالمعروف بالمدينة تقف على استعدادات مراكز الهيئة لاستقبال الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج الفرعية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع أمس بجولة ميدانية على مراكز التوجيهية ونقاط التوزيع الميدانية اطلع خلالها على الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ .

وقد تم تجهيز المراكز التوجيهية بوسائل حديثة أكثر سهولة وفاعلية لتوصيل المعلومة للزائر بأبسط الطرق وتم وضع عدد من الشاشات التلفزيونية الرقمية في المراكز التوجيهية التي يرتادها الزوار في البقيع و جوار مقبرة شهداء احد ومسجد قباء ومنطقة الخندق ومسجد الميقات والمنطقة المركزية قرب المسجد النبوي ومسجد القبلتين ومحطة حجاج البر ومحطة حجاج البحر كما تم اعداد مواد اعلامية وعبارات ارشادية وتوعوية بعدد من اللغات لعرضها من خلال الشاشات التلفزيونية والرقمية لتوعية الزوار بآداب الزيارة والأماكن التي يشرع زيارتها بالمدينة المنورة والتحذير من الوقوع في المخالفات الشرعية اثناء الزيارة

وحث المطوع خلال الجولة العاملين الميدانيين على بذل مزيداً من الجهد في العمل الميداني والتوجيهي لتوعية وتوجيه وارشاد زوار المدينة المنورة من حجاج بيت الله الحرام الذين يفدون من جميع أقطار العالم منوهاً بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والتعامل باللطف واللين والأسلوب المناسب وإبراز الصورة المشرقة عن بلاد الحرمين .

وأشاد المطوع بالدعم والتشجيع الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة .