اجتماع تنسيقي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة وعددا من القطاعات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة وعدداً من القطاعات الأمنية، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، أمس الأربعاء، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء منير الجبرين ، ومدير الإدارة العامة للدوريات الأمنية في المملكة اللواء عيد العتيبي .

وتم استعراض مسودة دليل الإجراءات الخاصة بالتنظيم الجماهيري المقدمة من وكالة الشؤون الفنية والاستثمار بالهيئة العامة للرياضة، التي اشتملت على تعريف وإيضاحات بجميع الأدوار والمهام المناطة بكل الشركاء في التنظيم ( الهيئة العامة للرياضة والجهات الأمنية والشركات المنظمة والراعية والاتحاد السعودي لكرة القدم رابطة دوري المحترفين ، كما تضمنت المسودة لائحة خاصة بالجماهير .

ويتولى فريق عمل مشترك بين الهيئة والقطاعات الأمنية المختلفة ، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين بما فيهم روابط المشجعين ، ومراجعة المسودة والاتفاق على ما تضمنته تمهيداً لاعتمادها والعمل بموجبها ، على أن يستمر فريق العمل بالاجتماع دوريا بعد اعتماد دليل الإجراءات لضمان تفعيل العمل به ولمزيد من التعاون والتنسيق .