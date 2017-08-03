نيمار يطير إلى فرنسا للانضمام لباريس سان جيرمان - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أوضحت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيتجه اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس لوضع اللمسات الأخيرة من أجل توقيع عقود انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أمس الأربعاء، أن نيمار سيسافر لباريس لإتمام عقده مع باريس سان جيرمان الذي سيعلن عنه رسميًا غدا الجمعة، موضحة أن مدة التعاقد بين نيمار والفريق الباريسي ستصل إلى خمسة مواسم حتى يونيو 2022.

ووفقًا لبيان صدر من نادي برشلونة على موقعه الالكتروني، فقد حضر نيمار ووكيله أعماله ووالده للنادي صباحًا، وأبلغ اللاعب الإدارة بقرار رحيله عن الفريق خلال اجتماع بمقر النادي.

وأكد النادي أن هناك ارتباطًا بعقد مع اللاعب وأن النادي أعطى نيمار مهلة مع حصوله على إذن بعدم المشاركة في التدريبات.

ورفض النادي بيع اللاعب رغم عرض باريس سان جيرمان الفرنسي، واشترط النادي الحصول على الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو ليكون السبيل الوحيد لرحيل اللاعب عن كتالونيا.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية، إبلاغ نيمار لزملائه بقرار الرحيل ومغادرته مقر التدريبات بعدها.