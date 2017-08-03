مطار القاهرة يحبط محاولة راكب تهريب 2 مليون ريال إلى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي في مصر، مساء أمس الأربعاء، القبض على راكب حاول تهريب 2 مليون ريال داخل حقائبه لدى سفره إلى جدة، مخالفا قانون حيازة النقد الأجنبي المصري بصحبة الركاب وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة المصرية.

وأوضحت مصادر، ” أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 669 والمتجهة إلى جدة اشتبه الضابط المشرف على تأمين صالة السفر الموسمية في حقيبة الراكب ” م . ف، سائق “، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وفتح حقيبة الراكب وتبين وجود 2 مليون ريال بين طيات الملابس داخل الحقيبة وأقر الراكب بمحاولة التهريب، وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة “.