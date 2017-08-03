استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر استهداف الإرهابيين حافلة تنقل مواطنين بالعوامية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أن مواطنا استشهد وأصيب آخر، أمس الأربعاء، إثر استهداف مجموعة إرهابية لحافلة تابعة لجمعية الصفا الخيرية بالقطيف أثناء نقلها أعدادا من أهالي حي المسورة في العوامية إلى أماكن آمنة.

وأضافت المصادر، أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار مفاجئ من قبل مجموعة من الإرهابيين، ما أدى إلى مقتل مواطن يدعى محمد ارحيمان وإصابة المواطن عبدالستار الشيخ، مؤكدة أن الجهات الأمنية تواصل محاصرة أوكار الإرهابيين في المنطقة والأحياء المجاورة للقضاء عليهم، وفقا لصحيفة الحياة.