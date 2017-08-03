بالفيديو.. مواطن يكشف حيلة تركية عند إرجاع باقي الحساب في المطاعم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن ينبه من حيلة يلجأ إليها بعض الأتراك العاملين في المطاعم مع السياح، عند إرجاع باقي حسابهم في المطاعم والكافيهات.

وأوضح المواطن أنه جلس مع صديقه بأحد المطاعم وطلبا ” قهوة وشاي ” كان سعرهما 10 ليرات تركية، وعند دفع الحساب أعطيا أحد العاملين بالمطعم مبلغ 100 ليرة، وحينما استلما ” البوك ” الذي به باقي المبلغ، تفاجآ بوجود 70 ليرة فقط.

وأضاف أنهما حين استفسرا من العامل أخبرهما أن العشرين الباقية داخل أحد جيوب ” البوك ” وكان مبتسماً، مبيناً لهما أنه كان ” يمزح معهما “.