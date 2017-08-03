الطيران المدني يوضح الأغراض الشخصية التي تشكل خطرا عندما تنقل جوا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن بعض الأغراض الشخصية للأفراد ومواد التجميل، تصنف مادة خطرة عندما تنقل جوا، لما تحتويه من غازات مضغوطة.

وأوضح مساعد الرئيس العام لهيئة الطيران المدني للسلامة الكابتن عبدالعزيز نقادي، أن مصطلح المواد الخطرة مصطلح عالمي، وحين نقول المواد الخطرة تتدرج تلك المواد من أبسط المواد التي تشكل خطورة حين تنقل جوا إلى أقوى المواد خطورة.

وأضاف نقادي، أنه توجد بعض المواد الكيماوية التي تُستخدم في أغراض شخصية للأفراد، تصنف مادة خطرة عندما تُنقل جواً، لأنها تحتوي على غازات مضغوطة مثل الفريون، والعطورات والمواد المستخدمة للتجميل أحياناً تصنف خطرة.

وأكد أن هذه المواد تحتاج إلى تخزين وتعبئة ووضع العلامات المميزة لها، مشيراً إلى أن المواد الخطرة لها تصنيف عالمي وتندرج في تصنيفات عدة، من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة، مؤكداً أنه لم تسجل أي حوادث ناشئة عن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو لدينا بتاتاً، وفقا لصحيفة الحياة.