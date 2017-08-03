" سليفي " مع نجمات كوميديا بـ 50 ريالا في مهرجان أبها - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حدد القائمين على مسرحية ” سوبر كيوت “، دفع 50 ريالا للتصوير مع بطلات المسرحية التي عرضت على مسرح المفتاحة في مدينة أبها، ضمن مهرجان الكوميديا الدولية.

وعرضت المسرحية فكرة تفعيل الرياضة النسائية، وهي من بطولة هيا الشعيبي، وممثلات أخريات، إلا أن الجمهور الحاضر من النساء، فوجئ، بأن التقاط صورة “سيلفي” مع الممثلات يكلف دفع رسوم عن طريق شراء تذكرة قيمتها 50 ريالاً للتصوير مع الفنانة المفضلة.