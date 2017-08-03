" سليفي " مع نجمات كوميديا بـ 50 ريالا في مهرجان أبها - صحيفة صدى الالكترونية

” سليفي ” مع نجمات كوميديا بـ 50 ريالا في مهرجان أبها
حدد القائمين على مسرحية ” سوبر كيوت “، دفع 50 ريالا للتصوير مع بطلات المسرحية التي عرضت على مسرح المفتاحة في مدينة أبها، ضمن مهرجان الكوميديا الدولية.
وعرضت المسرحية فكرة تفعيل الرياضة النسائية، وهي من بطولة هيا الشعيبي، وممثلات أخريات، إلا أن الجمهور الحاضر من النساء، فوجئ، بأن التقاط صورة “سيلفي” مع الممثلات يكلف دفع رسوم عن طريق شراء تذكرة قيمتها 50 ريالاً للتصوير مع الفنانة المفضلة.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 50 دقيقة
اهل العقول في راحه😎