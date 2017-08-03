سحمي بن شويمي: مشروع البحر الأحمر بوابة المملكة للعالم سياحيا وبيئيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز، أن مشروع البحر الأحمر الذي أعلن انطلاقته نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يأتي تجسيداً لرؤية المملكة 2030 وإضافة لما سبقه من إعلان مشروعات تنموية واقتصادية خدمة لهذا الوطن والمواطن.

وأبان أن المشروع إضافة نوعية لقطاع الاقتصاد والسياحة في هذا البلد الغالي ، وإبراز لكنوزه الطبيعية والتراثية ، لافتاً النظر إلى الموقع الذي سيقام عليه المشروع وجمال أرضه وماء بحره.

ونوه سحمي بن شويمي، بنظرة الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله ورعاه – للبحر الأحمر وتطلعه بأن يكون بوابة للمملكة في العالم سياحياً وبيئياً إضافة إلى خدماته البحرية اللوجستية .

وفي ختام التصريح رفع سحمي بن شويمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله وأمد في عمرهما – بهذا المشروع الذي يفخر به كل مواطن , سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على بلادنا عزها وازدهارها .