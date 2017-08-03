وصول حافلات تحمل مسلحين ونازحين سوريين من جرود عرسال - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أفاد مصدر أمني، أن قافلة تضم أكثر من مئة حافلة على متنهم آلاف اللاجئين السوريين والمقاتلين المرتبطين بالقاعدة وصلت مساء يوم الأربعاء إلى سوريا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، إن ” الحافلات التي غادرت ضواحي بلدة عرسال اللبنانية في وقت سابق من يوم الأربعاء وصلت إلى قرية فليطا السورية (الواقعة تحت سيطرة القوات السورية) ” .

ويعتبر هذا الاتفاق جزءاً من صفقة بين جماعة فتح الشام، التابعة لتنظيم القاعدة، وحزب الله اللبناني.

يذكر أن الحافلات التي تقل مسلحي جبهة فتح الشام وعائلاتهم ونازحين سوريين انطلقت صباح يوم الأربعاء من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال باتجاه إدلب في سوريا.