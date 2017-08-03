السلطات المصرية تضبط شخصا حاول تهريب مليوني ريال إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ألقت السلطات المصرية، مساء الأربعاء، القبض على مسافر؛ حاول تهريب مليونَي ريال داخل حقائبه لدى سفره إلى المملكة.

وذكرت سلطات مطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 669 المتجهة إلى جدة اشتبه رجال الأمن في حقيبة الراكب ” م . ف ” ، يعمل سائقًا؛ إذ أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها.

وعند فتح حقيبة الراكب تبيَّن وجود مليونَي ريال، بين طيات الملابس داخل الحقيبة، وأقر الراكب بمحاولة تهريبها إلى المملكة؛ فتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.