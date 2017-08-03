السلطات المصرية تضبط شخصا حاول تهريب مليوني ريال إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

السلطات المصرية تضبط شخصا حاول تهريب مليوني ريال إلى المملكة
ألقت السلطات المصرية، مساء الأربعاء، القبض على مسافر؛ حاول تهريب مليونَي ريال داخل حقائبه لدى سفره إلى المملكة.
وذكرت سلطات مطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 669 المتجهة إلى جدة اشتبه رجال الأمن في حقيبة الراكب ” م . ف ” ، يعمل سائقًا؛ إذ أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها.
وعند فتح حقيبة الراكب تبيَّن وجود مليونَي ريال، بين طيات الملابس داخل الحقيبة، وأقر الراكب بمحاولة تهريبها إلى المملكة؛ فتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4724 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر لا تكون مزيفه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31184 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يكون هذا ؟؟
.. الا اذا تكون مزيفه ؟
… يمكن ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع والله اعلم انها مزوررررررررررررررررررررررررررررررررره