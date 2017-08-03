ليفربول يخسر بطولة أودي الودية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة أودي الودية بعد تغلبه على نادي ليفربول الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية 5/4، بعد انتهاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول بعدما فضل المدير الألماني للفريق يورجن كلوب إراحته، حيث لم يتواجد ضمن القائمة الأساسية أو مقاعد البدلاء .

وسجل كيدي باري هدف التقدم لأتليتكو مدريد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 37 من الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق ليفربول سجل منها المهاجم البرازيلي فيرمينيو هدف التعادل للريدز، ليمتد اللقاء لركلات الترجيح.

ونجح نادي العاصمة الإسبانية في تسجيل الركلات الخمس، بينما أضاع ليفربول ركلة ليفوز النادي الإسباني بالمباراة والبطولة.