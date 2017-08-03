⁠⁠⁠⁠⁠الحرارة تتجاوز 40 مئوية في موجة حارة تضرب إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

يبقى الإيطاليون داخل منازلهم ويتجنبون شواطئهم فيما تضرب البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط موجة شديدة الحرارة تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وأصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تحذيراً من المستوى الثالث، وهو الأعلى في عدد من المدن في مختلف أنحاء البلاد من بينها بولتسانو وباري وميلان وروما وتورين وفورنسا وفينيسيا.

وتشكل الحرارة خطراً على الصحة بالنسبة لعموم السكان، لا بالنسبة للأطفال الصغار والمرضى فحسب، ونصحت وزارة الصحة السكان البقاء داخل المنازل بين الساعة 11 صباحاً و6 مساء (0900 إلى 1600 بتوقيت غرينتش)، وتجنب الشمس بوجه عام.

وأشارت خدمة الأرصاد ” إلميتيو دوت آي تي ” إلى أن سبب الموجة الحارة هو وصول موجة ضغط مرتفع تعرف باسم ” لوسيفر أو (الشيطان) ” من قارة إفريقيا.

وتعاني مناطق عديدة في وسط وجنوب إيطاليا من موجة جفاف غير عادية، أسفرت عن حرائق غابات ونقاشات حول ترشيد استهلاك المياه في روما.