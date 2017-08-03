بالفيديو.. الشاعر " فائق " أشهر أسير كويتي في غزو العراق - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة ذكرى الغزو العراقي للكويت؛ فيديو لأشهر أسير كويتي إبان الغزو، الشاعر الغنائي فائق عبد الجليل.

ويظهر في الفيديو الشاعر الغنائي فائق عبد الجليل، مع الملحن عبد الله الراشد، أثناء تجهيزهما لأغنية وطنية مناهضة للاحتلال العراقي للكويت، وتصوير المقطع قبيل اعقتالهما من القوات العراقية بأسبوع واحد.

ويصنف الشاعر الغنائي فائق عبد الجليل بأنه أشهر أسير كويتي، واعتقل من منزله يوم 3 يناير 1991، وعُثِرَ على رفاته بعد سنوات في مقبرة جماعية للأسرى بالقرب من مدينة كربلاء، بعد إعدامه رميًا بالرصاص.

فائق عبد الجليل، اسرى الكويت، غزو العراقونُقِلَت رفاته إلى مقبرة الصلبيخات بالكويت في 20 يونيو 2006، باعتباره أحد الرموز المؤثرة في الأغنية الخليجية، وكان مشهورا بتسجيل ونشر أغاني الصمود بين الكويتين، ليكتب 18 أغنية عن المقاومة.