مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 26 وظيفة صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- صيدلي.

2- أخصائي التلقيح الصناعي – (عدد 4 وظائف).

3- فني أول تعقيم – (عدد 4 وظائف).

4- فني تعقيم – (عدد 6 وظائف).

5- اخصائي ثاني أشعة – (عدد 6 وظائف).

6- استشاري اخصائي الرعاية المنزلية.

7- صيدلي سريري – (عدد 3 وظائف).

8- صيدلي سريري أول.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1/ 10/ 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنــــــا.