الخطوط القطرية تتراجع عن صفقة مع نظيرتها الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تراجعت شركة الخطوط الجوية القطرية، عن صفقة شراء حصة في نظيرتها الأمريكية، وذلك بعد أن قررت سابقا شراء حصة تصل إلى 4.75% من الخطوط الجوية الأمريكية.

وأعلنت الشركة القطرية في بيان اليوم الاربعاء: ” نظرا لأن الاستثمار في شركة الخطوط الجوية الأمريكية لم يعد يلبي أهدافنا، قررنا التراجع عنه، المزيد من المراجعة للاستثمار المالي المقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث الكشف العلني عن الخطوط الجوية الأمريكية، وقد أثبتت أن الاستثمار لم يعد يلبي أهدافنا ” .

وفي وقت سابق كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت أنها ستشتري حصة أولية بنسبة 4.75%، وهي أكبر حصة يمكن شراؤها دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأمريكية، لأن قوانين الملكية الأجنبية تمنع شراء أكثر من 24.9%، كما أنها تخطط لشراء 10% من أسهم الشركة الأمريكية.