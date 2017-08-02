⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. سقوط أمطار صيفية وسط موجة شديدة الحرارة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سقوط أمطار صيفية وسط موجة شديدة الحرارة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتساقط الأمطار في الإمارات ، اليوم الأربعاء، لتحد من الطقس شديد الحرارة الذي تعرضت له البلاد.
ودشتنوا هاشتاجا معبرين فيه عن فرحتهم بالأمطار أسموه “ أمطار الخير ” ، كتبوا خلاله أبيات شعر لتناسب الطقس الذي تتعرض له الإمارات.
وتتعرض الإمارات إلى طقس شديد الحرارة بوجه عام، ومغبر وغائم جزئيًّا أحيانًا، وتزداد كميات السحب على عدد المناطق الشرقية والجنوبية، يتخللها عدد السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها وقوع عدد الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
الله يزيد الخير في ديرة الخير
وعسى السحابه من وراها سحابه
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غيم و مطر و أخبار خير و تباشير
يالله عسى دعواتنا مستجابة#تصويري #امطار_الخير pic.twitter.com/S2D5RWRWU6
— محمد راشد بن غدير (@altber_uae) July 28, 2017
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