مديرية صحة الطائف تعلن عن 56 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، توفر 56 وظيفة شاغرة، لكل من المراتب 31 و32 و33 و42 و43.

وأوضحت صحة الطائف أن الوظائف تأتي وفق المسميات التالية: حارس مرتبة 31، وخادم صحي مرتبة 31 ” 21 وظيفة ” ، وسائق مرتبة 31، ومراسل مكتبي مرتبة 31 ” 5 وظائف ” ، وخادم صحي مرتبة “32”، وسائق مرتبة ” 32 ” ” 9 وظائف ” ، وسائق مرتبة 33 ” وظيفتين ” ، وعامل مرتبة 42 ” 15 وظيفة ” ، وعامل مرتبة 43.

ووضعت المديرية عدة شروط للوظائف تتلخص في القدرة على أداء الوظيفة، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مكملاً للسن المحددة وهي 20 سنة، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحائزًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد، أو السجن 3 سنوات على الأقل، أن يكون غير مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل 3 سنوات على الأقل.

وتضم الشروط أيضًا أن يثبت المتقدم للوظيفة القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة القيادة، وجود خبرات سابقة في طبيعة الوظيفة، أو الحصول على الشهادة الابتدائية لوظائف السائقين، ومن يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 6 سنوات لوظائف العمال.

وأوضحت المديرية، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم 10 ذو العقدة 1438هـ؛ ولمدة 6 أيام.

وأشارت صحة الطائف إلى أن التقديم متاح عبر موقع التوظيف ببوابة وزارة الصحة الإلكترونية من هنا.