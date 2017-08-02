⁠⁠⁠⁠مسؤولون: تهريب الأطفال إلى المملكة أصبح مستحيلًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عثر قبل أيام قليلة خلال تفتيش روتيني على 27 طفلًا في شاحنتين أعمارهم ما بين 4 إلى 15 عامًا كانوا في طريقهم إلى ولاية بلوشستان الباكستانية، وذلك وفقًا لمسؤولين أفغان.

ونقلت إذاعة ” صوت أمريكا ” عن مسؤولين أفغان أنه كان يتم تهريب الأطفال إلى باكستان ومنها إلى دول أخرى.

وقال المسؤولون إنه قبل عدة سنوات تم الإيقاع بعصابة تهريب أطفال إلى المملكة لاستخدامهم كعمالة رخيصة من قِبل بعض الأفغان المقيمين، والكثير من المهربين كانوا يقومون بتهريب الأطفال بموافقة الآباء والأمهات.

وأضافوا أنه منذ عدة سنوات أصبح تهريب الأطفال إلى المملكة أو دول خليجية مستحيلاً لقوة السلطات الأمنية وأيضًا للتفتيش والتشديد الكبير الذي تقوم به السلطات الأمنية في أفغانستان وباكستان.

وقال محمد سعيد محمودي عضو لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، إن تهريب الأطفال لم يعد سهلاً كما كان سابقًا على الرغم من استمرار محاولات المهربين في تهريب الأطفال.

وأشار ” محمودي ” إلى أنه يخشى أن يتم استغلال الأطفال في باكستان وتقديم التعليم الديني المشدد لهم وأحيانًا أخرى خوفًا من تعرضهم للاعتداءات الجنسية.