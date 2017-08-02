⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تطبق تسجيل المخالفات بالرادار الذكي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

طبق المرور بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل المخالفات من خلال جهاز الرادار الذكي الجديد، في جميع الطرق بإمارة الشارقة .

ويعمل الرادار الجديد على رصد العديد من التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات ومستخدمو الطريق، ومن بين التجاوزات التي يتم ضبطها عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، وعدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، وحالات التجاوز من كتف الطريق.

كما يعمل على رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق بالإضافة لأي من الركاب، إلى جانب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، والانشغال بأي صورة كان، بالإضافة إلى مخالفة السرعة الزائدة، كما يتميز الرادار الذكي بقدرته على تسجيل مشاهد حية ومباشرة للأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها السائقون.