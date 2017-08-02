وظائف صحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز ” جونز هوبكنز أرامكو الطبي ” توفر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم، ودرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، بفروع المركز في كل من مناطق: الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأشار المركز إلى أن الوظائف متاحة على مسمى:

مساعد جدولة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

فني أول بعيادة العظام: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح المركز، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من أمس الثلاثاء الموافق 1 أغسطس، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــــا.