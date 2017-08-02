الدولار يتراجع أمام اليورو - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام مقابل اليورو، اليوم الأربعاء، بفعل شكوك بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام وتوقعات بتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وبلغ اليورو 1.1909 دولار مسجلا أعلى مستوياته أمام العملة الأمريكية منذ يناير كانون الثاني 2015. وعلى عكس المخاطر السياسية وضبابية السياسة النقدية التي دفعت الدولار للتراجع، استمد اليورو دعما من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتخلى في نهاية المطاف عن سياسته التيسيرية.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، أدنى مستوياته في 15 شهرا عند 92.548 وانخفض في أحدث تحرك 0.2 في المئة إلى 92.833 .

وصعد الدولار قليلا مقابل الين وبلغ في أحدث قراءة 110.59 ين محوما فوق أدنى مستوياته فيما يزيد عن ستة أسابيع عند 109.91 ين الذي لامسه يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة أمام الدولار الكندي إلى 1.2557 دولار كندي بعدما لامس أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 1.2591 دولار كندي.

ولامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار الأمريكي عند 0.7411 دولار أمريكي.