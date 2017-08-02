إغلاق خزان الأمونيا في حيفا وتسريح 800 عامل - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

قررت شركة ” كيماويات حيفا ” تسريح 800 عامل في اسرائيل قبل إغلاقها خزانا لغاز الامونيا، بسبب خطورته المحتملة على السكان وتشكيله هدفا محتملا لحزب الله اللبناني، بحسب ما اعلن رئيس الشركة الاربعاء.

وقال جولز ترامب، رئيس شركة كيماويات حيفا، إن الشركة تكبدت خسائر تقدر بمئات الملايين من الشواكل بسبب الخزان، لاسيما بعد تحذيرات نشطاء في مجال البيئة من مخاطر وقوع انفجار.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكمت بإغلاق الخزان البالغة سعته 11 ألف طن من مادة الأمونيا، التى تستخدم مادة الأمونيا في صنع السماد وهي سامة للبشر بتركيزات عالية، وحددت المحكمة 18 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لإفراغه بشكل تام.