أسماء المرشحات على وظائف معيد بـ " العلوم الطبية " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحات لوظيفة معيد بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل في تخصصات الرعاية التنفسية، تقنية التخدير، التغدية، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، التمريض، والمختبرات الطبية، والتي سبق أن أعلنت عنها الجامعة بتاريخ 1438/08/04هـ،

وأعلنت الجامعة عن بدء إجراء الاختبار التحريري للمرشحات والذي سوف يعقد بمقر كلية العلوم الطبية التطبيقة بالجبيل في قاعات رقم (C67، C56، C55) يوم الإثنين 1438/11/15هـ الساعة (10.00 صباحاً).

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