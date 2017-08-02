⁠⁠⁠⁠⁠أمير الكويت يشكر زعماء الخليج في ذكرى الغزو - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقيات إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، ورؤساء دول التحالف الدولي لعودة الشرعية الكويتية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لجريمة الغزو الصدامي الغاشم في الثاني من أغسطس 1990.

وعبّر الشيخ صباح الأحمد في هذه البرقيات عن شكر دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا على المواقف المشرفة لهذه الدول الشقيقة والصديقة ولشعوبها في دعم الحق الكويتي ونصرته والمشاركة في قوات التحالف الدولية لدعم الشرعية الدولية لتحرير دولة الكويت ودحر ذلك الاحتلال والعدوان الآثم.

وأكّد أن ” هذه المواقف النبيلة لن ينساها الشعب الكويتي وستظل ماثلة في ذاكرته، متمنيًا موفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة كل التطور والنماء ” .