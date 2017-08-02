 متحدث وزارة الاستثمار ينشر عن أول علامة تجارية مسجلة بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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متحدث وزارة الاستثمار ينشر عن أول علامة تجارية مسجلة بالمملكة

متحدث وزارة الاستثمار ينشر عن أول علامة تجارية مسجلة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، عن أول علامة تجارية مُسَجَّلَة في المملكة، تزامنًا مع تدشين حملة ” استثمر بعلامتك ” التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وكتب ” الحسين ” تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مساء اليوم الأربعاء: ” أول علامة تجارية مسجلة في السعودية هي كبريت الشعلة عام 1365 هـ، أي منذ حوالي 73 عامًا ” .

وأوضح ” الحسين ” : ” تعود العلامة إلى شركة سعيد بن زقر وشركائه.. وكانت تسمى في وقتها علامة فارقة؛ لأنها سجلت على وقت نظام العلامات الفارقة، والذي صدر قبل نظام العلامات التجارية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31168 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم الحال ,,

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