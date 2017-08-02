" المراعي " تعلن وظيفة شاغرة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية المراعي للألبان- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير العلامة التجارية”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا )