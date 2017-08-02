هاكرز يخترقون أجهزة شركة أمن معلوماتية إسرائيلية - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

نجحت مجموعة ” هاكرز ” في اختراق أجهزة كمبيوتر خاصة بشركة أمن معلوماتية في إسرائيل، وسرقت منها ملفات عديدة، بعضها وثائق تخص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسَرَّبَ الهاكرز معلومات من الوثائق المُسْتَوْلَى عليها، شملت تفاصيل عن عملاء الشركة، وعناوين وبيانات مجموعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

شركة ” فاير آي ” لأمن المعلومات التي تساوي قيمتها في البورصة الأمريكية حوالي 2.7 مليار دولار تعرضت للقرصنة، وفقًا لصحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، والسطو على آلاف المعلومات الحساسة منها، رغم أنها تعد من كبريات شركات الإنترنت في العالم.

وتوفر الشركة خدمات تأمين المعلومات لآلاف الأشخاص والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، كما أنها متخصصة في تأمين البنية التحتية المعلوماتية للبنوك والمصانع، وشاركت في الكشف عن عشرات محاولات القرصنة والسطو على أنظمة حاسوبية في إسرائيل.

وتكشف الوثائق المسربة أن القراصنة وصلوا إلى تفاصيل خاصة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووحدات أمن، بينما تشير المعلومات إلى أنهم وصلوا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة وأن القراصنة سرّبوا ملفين يحتويان على تفاصيل شخصية وتقارير، ما يؤكد أنهم وفقًا للقناة الثانية الإسرائيلية؛ اخترقوا حواسيب تابعة لمسؤولين بارزين في الشركة، ووصلوا عبرها إلى ملفات إسرائيليين آخرين.

وتقدم الشركة خدمات أمن إلكتروني في إسرائيل، ومن بين عملائها الجيش الإسرائيلي، بينما قالت مصادر بالجيش إن ” البيانات محمية من قِبَل مؤسسات عسكرية، وليس من خلال شركات مدنية ” .

فيما أكد الناطق بلسان الجيش: ” نعمل مع عدد من شركات أمن المعلومات في إطار الحفاظ وحماية شبكاته، وهذه القضية قيد الفحص ” .