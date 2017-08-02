قصة أسرع قضية حضانة أطفال شهدتها محكمة الأحوال الشخصية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع تغريدات المحامي السعودي فيصل الطايع، خاصة واقعة غير مسبوقة شهدتها محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

وكتب ” الطايع ” على حسابه بموقع ” تويتر ” ، عن القضية التي جرت وقائعها أمس الثلاثاء، وقال إنه رفع قضية حضانة لصالح مواطنة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ليصدر الحكم بعدها بساعة واحدة، وعند تمام الحادية عشرة صدر أمر التنفيذ باستدعاء المشكو في حقه، وبحلول الواحدة ظهرًا كان الطفلين في حضانة والدتهما.

وأشار “الطايع” إلى أن المواطنة استردت من طليقها ابنًا عمره 3 سنوات، والثاني رضيع عمره 18 شهرًا، وأنه توجه مع المواطنة إلى محكمة الأحوال الشخصية ورفع الدعوى، ثم تبليغ المدعى عليه وإلزامه بالحضور للمحكمة، والحكم عليه عند الساعة 9 صباحًا، ثم توجّه إلى محكمة التنفيذ، وتقديم صك الحكم إلكترونيًّا، الذي كان مشمولًا بالنفاذ المعجل.