⁠⁠⁠⁠⁠150 شكوي ضد مخالفات دور الإيواء السياحي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تقدم أكثر من 150 من الزوار والمصطافين، بعدد من الشكاوي إلي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ضد مرافق الإيواء السياحي بفئاتها وتصنيفاتها المختلفة وبمواقع متفرقة من محافظة الطائف.

وتعاملت الهيئة العامة للسياحة بالطائف مع الشكاوى التي شملت؛ سوء الخدمة المقدمة، وتدني مستوى النظافة، وتجاوز الأسعار المحددة، حيث تم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل دور الإيواء، بينما يجري استكمال الإجراءات النظامية حيال الشكاوى المتبقية.

وأهابت الهيئة بجميع الزوار والمصطافين الاستفادة من خدمات هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 (على مدار الساعة)، ويتيح للسياح تقديم الملاحظات، والإجابة على استفساراتهم عن البرامج والفعاليات، والمواقع السياحية بالمحافظة.