الأهلي المصري يودع البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ودع النادي الأهلي المصري منافسات البطولة العربية بعدما خسر أمام نظيره الفيصلي الأردني بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

سجل ثنائية الفيصلي دومينيك ميندي وأحمد فتحي ظهير النادي الأهلي بالخطأ في مرمى الأحمر فيما سجل هدف الأهلي وليد أزارو في الدقيقة الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفيصلي مع الفائز من الترجي التونسي والفتح المغربي على لقب البطولة الأحد المقبل.