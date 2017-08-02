الحجاج الإندونيسيون الأكثر تواجدا في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت الإحصائية اليومية للمؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة، أن عدد القادمين من ضيوف الرحمن لطيبة الطيبة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 24980 حاجا، وعبر طريق الهجرة 1413، ليصل مجموع القدوم 26393، والمجموع الكلي للقدوم 164144.

أما حركة المغادرة اليومية عبر طريق الهجرة 10333، ومجموع المغادرة 10333 أما المغادرة حتى تاريخه: 10957، وجاء في التقرير أن عدد الوفيات حتى تاريخه 8، وأكثر جنسية متواجدة الإندونيسية وعددهم 35295حاجا ، أما المتبقين بالمدينة 153179 حاجا.