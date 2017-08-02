" التنمية الاجتماعية " تعلن الفئات المستثناة من الـ " آيبان " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن الفئات المستثناة من تسجيل الـ ” آيبان ” عند تحديث البيانات.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفئات المستثناة هي، الأيتام (أقل من 18 عامًا)، وأبناء الأسر المهجورة (أقل من 18 عامًا)، وأبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود (أقل من 18 عامًا).

واضافت الوزارة، أنه جرى استثناء الأيتام وأبناء السجين والمتغيب والأسر المهجورة من تسجيل الآيبان، مراعاة للمعوقات التي قد تواجههم في التحديث.