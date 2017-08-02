" التنمية الاجتماعية " تعلن الفئات المستثناة من الـ " آيبان " - صحيفة صدى الالكترونية

” التنمية الاجتماعية ” تعلن الفئات المستثناة من الـ ” آيبان “
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن الفئات المستثناة من تسجيل الـ ” آيبان ” عند تحديث البيانات.
وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفئات المستثناة هي، الأيتام (أقل من 18 عامًا)، وأبناء الأسر المهجورة (أقل من 18 عامًا)، وأبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود (أقل من 18 عامًا).
واضافت الوزارة، أنه جرى استثناء الأيتام وأبناء السجين والمتغيب والأسر المهجورة من تسجيل الآيبان، مراعاة للمعوقات التي قد تواجههم في التحديث.
القرشي[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 1 ساعة
خافوا الله بهذلتوهم والله كل فترة مطالبينهم بتحديث تحديث تحديث .
طيب ليش إنتوا ماتحدثون لهم معاشاتهم ( الفتات ) إللي بياخذونه كل شهر ولا يكفيهم لمدة أسبوع واحد .
أسرة كاملة بزوج وأم وأطفال على أقل تقدير مكونة من 4 أشخاص يستلمون كل شهر فقط 1855 ريال وبيتهم
إيجار طيب هذا المبلغ راح للإيجار في ظل إرتفاع الإيجارات عندنا طيب بإيش ياكلون ويشربون وينكسون
ويطببون ومن وين يسددون حق الكهرب والماء و . و . و . و . و إلخ إلخ إلخ .
أستحوا على أنفسكم تراكم بهذلتوهم وذليتوهم على الفتات إللي بياخذونه وإللي هو أقل بكثييييييير
من حقهم من مال الله الذي فرضه لهم فليس لكم فيه فضل ولا منه إتقوا الله وأدوا الأمانات إلى أهلها كاملة
غير منقوصة فمهما طال بكم العمر سيأتي يوم تحاسبون فيه على مافعلتوه بهم … فأتعضوا يامسلمين .