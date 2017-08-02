الحكومة الليبية: بلدان اللاجئين غير متعاونة - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن ” حكومته تقدم، بحسب الإمكانيات المتاحة الدعم الإنساني، للاجئين المتواجدين على أراضهيا إلى أن يتم إرجاعهم إلى بلدانهم، وأن كثيراً من هذه البلدان لا تتعاون بالشكل المطلوب، طالباً مساهمة منظمة الهجرة في حل هذه المعضلة ” .

جاء ذلك خلال لقاء السراج مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة ويليام سوينج، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في صفحته على موقع فيس بوك.

وتحدث السراج عن دور دول الجوار في جنوب ليبيا التي تأتي عبر حدودها أفواج المهاجرين، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك أسس واضحة للتعامل معها.

وأوضح السراج أن ” ليبيا متضررة وهي ضحية لهذه الهجرة مستغرباً من أن ينحصر الحديث عن الهجرة على ليبيا، رغم أن آثارها السلبية تمس أوروبا كلها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتطرقت المحادثات إلى الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية .

وأشار سوينج في بداية اللقاء بما تحقق من تطورات سياسية إيجابية منذ زيارته في مارس الماضي، وقال سوينج إنه ” يزور ليبيا لمتابعة وتطوير الأداء فيما يخص مساعدة ليبيا في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية ومشكلة النازحين ” .

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، وصل نحو 114 ألف مهاجر إلى جنوبي أوروبا منذ بداية العام الحالي، ووصل حوالي 82% منهم إلى السواحل الإيطالية. وأبحروا كلهم تقريباً انطلاقاً من ليبيا.