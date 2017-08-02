الحكومة الليبية: ندعم اللاجئين إنسانيًا ودولهم لا تتعاون معنا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن حكومته تقدم الدعم الإنساني للاجئين الموجودين على أراضهيا بحسب الإمكانيات المتاحة، حتى عودتهم إلى بلدانهم، وأن كثيرًا من هذه البلدان لا تتعاون بالشكل المطلوب، طالبًا مساهمة منظمة الهجرة في حل هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء ” السراج ” مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، ويليام سوينج، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” موقع فيس بوك ” .

وأشار ” السراج ” إلى دور دول الجوار في جنوب ليبيا، والتي تأتي أفواج المهاجرين عبر حدودها، مؤكّدًا ضرورة أن تكون هناك أسس واضحة للتعامل معها.

وأضاف ” السراج ” : ” ليبيا متضررة، وهي ضحية لهذه الهجرة ” ، مستغربًا من انحصار الحديث عن الهجرة على ليبيا فقط، رغم آثارها السلبية التي تمس أوروبا كلها بشكل مباشر أو غير مباشر، ثم تطرق اللقاء إلى الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية.

من جانبه؛ تحدث مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، ويليام سوينج عن تطورات سياسية إيجابية منذ زيارته في مارس الماضي، وقال إنه يزور ليبيا لمتابعة وتطوير الأداء فيما يخص مساعدة ليبيا في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية ومشكلة النازحين.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، وصل نحو 114 ألف مهاجر إلى جنوبي أوروبا منذ بداية العام الحالي، ووصل حوالي 82% منهم إلى السواحل الإيطالية. وأبحروا كلهم تقريبًا انطلاقًا من ليبيا.